Решите с помощью уравнение задачу На 3 одинаковых клумбах и вдоль дорожке парка высадили 46 кустов роз. Сколько кустов роз на одной клумбе если вдоль дорожек пасажено 16 кустов

Математика

Решите с помощью уравнение задачу На 3 одинаковых клумбах и вдоль дорожке парка высадили 46 кустов роз. Сколько кустов роз на одной клумбе если вдоль дорожек пасажено 16 кустов

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