Решите с помощью уравнение задачу На 3 одинаковых клумбах и вдоль дорожке парка высадили 46 кустов роз. Сколько кустов роз на одной клумбе если вдоль дорожек пасажено 16 кустов

Математика
Решите с помощью уравнение задачу На 3 одинаковых клумбах и вдоль дорожке парка высадили 46 кустов роз. Сколько кустов роз на одной клумбе если вдоль дорожек пасажено 16 кустов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х это кусты роз на клумбах тогда 3х кусты роз на 3 клумбах по условию 3х+16=46 3х=30 х=30:3=10 кустов Ответ? 10 кустов
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