Х:11=1 3/7:6/7 помогите решить пожалуйста!!
Математика
Х:11=1 3/7:6/7 помогите решить пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/11 = 1 3/7 : 6/7 1 3/7 = 10/7 х/11 = 10/7 : 6/7 х/11 = 10/7 * 7/6 х/11 = 10/6 х/11 - 10/6 = 0 6х - 110 = 0 6х = -110 х = -110/6 х = - 18 1/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Решите с помощью уравнение задачу На 3 одинаковых клумбах и вдоль дорожке парка высадили 46 кустов роз. Сколько кустов роз на одной клумбе если вдо...
Математика
Окружающий мир