Що можна сказати про напругу на послідовно з'єднаних резисторах?
Физика
Що можна сказати про напругу на послідовно з'єднаних резисторах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Є закони послідовного з*єднання провідників, згідно з якими 1.U=U₁+U₂ 2. I=I₁=I₂ 3. R=R₁+R₂ З пешого рівняння ми бачимо, що при послідовному з*єднанні, загальна напруга= сумі напруги на окремих ділянках(резисторах)
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