Отвечайте, дети, смело, Кто цветет цветочком белым? Сердцевина как желток, Голо??у склоняет вбок, Не ирис, не кипарис, - Наш цветок зовут (...) 13 букв, 5я буква "и"
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Отвечайте, дети, смело, Кто цветет цветочком белым? Сердцевина как желток, Голо??у склоняет вбок, Не ирис, не кипарис, - Наш цветок зовут (...) 13 букв, 5я буква "и"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отвечайте, дети смело, Кто цветет цветочком белым? Сердцевина как желток, Голову склоняет вбок, Не ирис, некипарис,- Наш цветок зовут НАРЦИСС
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