Отвечайте, дети, смело, Кто цветет цветочком белым? Сердцевина как желток, Голо??у склоняет вбок, Не ирис, не кипарис, - Наш цветок зовут (...) 13 букв, 5я буква "и"

Окружающий мир

Отвечайте, дети, смело, Кто цветет цветочком белым? Сердцевина как желток, Голо??у склоняет вбок, Не ирис, не кипарис, - Наш цветок зовут (...) 13 букв, 5я буква "и"

Автор: Гость