Помогите из этого текста выписать критерии по соответственному плану: Морфологический – внутреннее и внешнее строение. Физиолого-биохимический – как работают органы и клетки. Поведенческий – поведение, особенно в момент ра...
Биология
Помогите из этого текста выписать критерии по соответственному плану: Морфологический – внутреннее и внешнее строение. Физиолого-биохимический – как работают органы и клетки. Поведенческий – поведение, особенно в момент размножения. Экологический – совокупность факторов внешней среды, необходимых для жизни вида (температура, влажность, пища, конкуренты и т.п.) Географический – ареал (область распространения), т.е. территория, на которой живет данный вид. Генетико-репродуктивный – одинаковое количество и строение хромосом, что позволяет организмам давать плодовитое потомство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Географический ( населяют тропики Южной Америки). 2) Морфологический ( ярко окрашенное оперение и т.д) 3) Экологический ( населяют леса, питаются тем-то.) 4) Физико-биохимический( откладывают 2 яйца). 5) Поведенческий ( ары образуют длительные брачные союзы) Генетического критерия здесь нет.
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