Помогите из этого текста выписать критерии по соответственному плану: Морфологический – внутреннее и внешнее строение. Физиолого-биохимический – как работают органы и клетки. Поведенческий – поведение, особенно в момент ра...

Биология

Помогите из этого текста выписать критерии по соответственному плану: Морфологический – внутреннее и внешнее строение. Физиолого-биохимический – как работают органы и клетки. Поведенческий – поведение, особенно в момент размножения. Экологический – совокупность факторов внешней среды, необходимых для жизни вида (температура, влажность, пища, конкуренты и т.п.) Географический – ареал (область распространения), т.е. территория, на которой живет данный вид. Генетико-репродуктивный – одинаковое количество и строение хромосом, что позволяет организмам давать плодовитое потомство

Автор: Гость