Земледелие, при котором не используются минеральные удобрения и химические средства защиты растений. Помогите, пожалуйста :)

Биология

Земледелие, при котором не используются минеральные удобрения и химические средства защиты растений. Помогите, пожалуйста :)

Автор: Гость