Земледелие, при котором не используются минеральные удобрения и химические средства защиты растений. Помогите, пожалуйста :)
Биология
Земледелие, при котором не используются минеральные удобрения и химические средства защиты растений. Помогите, пожалуйста :)
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Гость:
Биологическое земледелие :)
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