Какое число больше: 2^100 + 3^100 или 4^100???
Математика
Какое число больше: 2^100 + 3^100 или 4^100???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно, что a^n < b^n, если a < b. Этим и воспользуемся: 2^100 + 3^100 < 3^100 + 3^100 = 2 * 3^100 = (2 * 3^3) * 3^97 = 54 * 3^97 < 64 * 3^97 < 64 * 4^97 = 4^3 * 4^97 = 4^100 Ответ. 2^100 + 3^100 < 4^100; 4^100 больше.
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