В подвале при 8°С относительная влажность воздуха равна 100%. На сколько надо повысить температуру воздуха в подвале, чтобы влажность уменьшилась до 60%?

Гость: Гость:

В общем, примерно так: Относительная влажность определяется через отношение парциального давления того пара, который есть в воздухе p₁ к максимально возможному парциальному давлению пара p₀ при данной температуре. [1] В таблице, которую я нашел на просторах инета, ( её прилагаю исключительно как справочный материал) видно, что при температуре 8°C. p₀=1072 Па. Парциальное давление компонента газовой смеси, это давление, которое создавал бы этот компонент (той же массы) в том же объеме , что и вся смесь, если бы другие компоненты смеси отсутствовали. Далее, поскольку погреб сообщается с атмосферой, то, если его греть, давление в нем будет "постоянным" (равно атмосферному в данный момент). Тогда можно считать, что парциальное давление существующего пара изменяться не будет. В новом состоянии (новой температуре) [2] При этом парциальное давление пара остается равным p₀. Т.е. p₁₂=p₀ Т.о. Формулу [2] мы можем переписать так [3] Выражаем p₀₂ из [3]: Это мы нашли "требуемое" давление насыщенного пара при искомой температуре. А затем по таблице ищем максимально близкое значение давления насыщенного пара и определяем соответствующую ему температуру. По нашей таблице это между 15,7°C и 15,8°C. Ну примем 15,7 она ближе. Спрашивали На сколько. Тогда мы от требуемой температуры 15,7 отнимем исходную 8. Получаем 7,7°С ОТВЕТ: Температуру необходимо поднять на 7,7 °С.