Пожалуйста, план по истории 6 класс, тема СЕНЬОРЫ И ВАССАЛЫ по пунктам, желательно ??тобы их было больше 7-9
История
Пожалуйста, план по истории 6 класс, тема СЕНЬОРЫ И ВАССАЛЫ по пунктам, желательно ??тобы их было больше 7-9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вассал моего вассала не мой вассал все что знаю)
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