Для какого из перечисленных районов России характерны наибольшие показатели сел??вой и лавинной. опасности? 1 ) Валдайская возвышенность 2) кавказские горы 3) приволжская возвышенность 4) среднесибирское плоскогорье

География

Для какого из перечисленных районов России характерны наибольшие показатели сел??вой и лавинной. опасности? 1 ) Валдайская возвышенность 2) кавказские горы 3) приволжская возвышенность 4) среднесибирское плоскогорье

Автор: Гость