Для какого из перечисленных районов России характерны наибольшие показатели сел??вой и лавинной. опасности? 1 ) Валдайская возвышенность 2) кавказские горы 3) приволжская возвышенность 4) среднесибирское плоскогорье

География
Для какого из перечисленных районов России характерны наибольшие показатели сел??вой и лавинной. опасности? 1 ) Валдайская возвышенность 2) кавказские горы 3) приволжская возвышенность 4) среднесибирское плоскогорье
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Гость:
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