Определи остаток при делении числа 87 на число 2.

Математика
Определи остаток при делении числа 87 на число 2.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= 43 и в остатке 1
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