Ахматова Лирика Ахматовой, особенно в ее первых сборниках, почти исключительно любовная. В каких сборниках это наиболее ярко выражено?

Литература

Ахматова Лирика Ахматовой, особенно в ее первых сборниках, почти исключительно любовная. В каких сборниках это наиболее ярко выражено?

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