Ахматова Лирика Ахматовой, особенно в ее первых сборниках, почти исключительно любовная. В каких сборниках это наиболее ярко выражено?
Литература
Ахматова Лирика Ахматовой, особенно в ее первых сборниках, почти исключительно любовная. В каких сборниках это наиболее ярко выражено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сборник Ахматовой "Вечер".
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