Как объяснить, что значит выражение- острое слово
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Как объяснить, что значит выражение- острое слово
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Гость:
Острое слово - остроумное выражение, колкое, язвительное.
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