Как объяснить, что значит выражение- острое слово

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Как объяснить, что значит выражение- острое слово
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Острое слово - остроумное выражение, колкое, язвительное.
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