Объясните лексические значения слов, определите род, подберите прилагательные к ??ледующим существительным: Авеню, сопрано, шампунь, какаду, боа, бандероль, салями, кофе, леди, рандеву

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Широкая авеню, хрустальное бра, легкое безе, яркий боа, стабильный евро, строгое жюри, прожорливый какаду, быстрый кенгуру, вкусный киви, незрелая кольраби, содержательное коммюнике, крепкий кофе, штрафной пенальти, копченая салями, знойный сирокко, первобытное табу, протестующий хиппи, африканская цеце, опасное цунами, солнечный Батуми, знойная Калахари, широкая Миссисипи. Иноязычные нарицательные несклоняемые имена существительные распределяются по родам следующим образом: К мужскому роду относятся: 1) названия лиц мужского пола (денди, маэстро, портье) ; 2) названия животных и птиц (шимпанзе, какаду, колибри, кенгуру, пони, фламинго) ; 3) слова кофе, пенальти и др. К женскому роду относятся названия лиц женского пола (мисс, фрау, леди) . К среднему роду относятся названия неодушевлённых предметов (пальто, кашне, декольте, депо, метро) . Несклоняемые существительные иноязычного происхождения, обозначающие животных и птиц, обычно относятся к мужскому роду (фламинго, кенгуру, какаду, шим­панзе, пони) . Если по условиям контекста требуется указать на самку животного, согласование осуществляется по женскому роду. Существительные кенгуру, шимпанзе, пони сочетаются при этом с глаголом прошедшего времени в форме женского рода. Например: Кенгуру несла в сумке кенгу­рёнка. Шимпанзе, видимо самка, кормила детёныша бананом. Пони-мама стояла в стойле с маленьким жере­бёнком. Существительное цеце является исключением. Его род определяется родом слова муха (женский род) . Например: Цеце укусила туриста. В случае, если определение рода несклоняемого существительного затруднено, целесообразным является обращение к орфографическому словарю. Например: хокку (японское трёхстишие) — ср. р. , такку (японское пятистишие) — ж. р. , су (монета) — ср. р. , фламенко (танец) — ср. р. , табу (запрет) — ср. р. Некоторые несклоняемые существительные зафиксированы только словарями новых слов. Например: суши (японское блюдо) — ср. р. , таро (карты) — мн. ч. (род не определяется) . Род несклоняемых иноязычных географических названий, а также названий газет и журналов определяется по родовому нарицательному слову, например: По (река) , Бордо (город) , Миссисипи (река) , Эри (озеро) , Конго (река) , Онтарио (озеро) , «Юманите» (газета) . Род несклоняемых сложносокращённых слов в большинстве случаев определяется по роду стержневого слова словосочетании, например: МГУ (университет — м. р. ) МФА (академия — ж. р.)