Придумать в стихотворной форме "Сказка о жадной старухе"

Литература
Придумать в стихотворной форме "Сказка о жадной старухе"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была на свете  одна жадная старуха и было у неё всего; 33 мешка с мукою 5 золотых свитков  800 служанок лучших и 1 рюкзак с едую а дальше придумай сам... извини песня получилась
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