Помогите пожалуйста!!!!!!! Постройте график линейной функции у=-1/2х+1 С помощью гра??ика найдите: А)наименьшее и наибольшее значение функций на отрезке [-4;6] Б)значение переменной х при которых у gt; 0 Пожалуйста очень с...

Математика

Помогите пожалуйста!!!!!!! Постройте график линейной функции у=-1/2х+1 С помощью гра??ика найдите: А)наименьшее и наибольшее значение функций на отрезке [-4;6] Б)значение переменной х при которых у gt; 0 Пожалуйста очень срочно!!!

Автор: Гость