Помогите пожалуйста!!!!!!! Постройте график линейной функции у=-1/2х+1 С помощью гра??ика найдите: А)наименьшее и наибольшее значение функций на отрезке [-4;6] Б)значение переменной х при которых у gt; 0 Пожалуйста очень с...
Математика
Помогите пожалуйста!!!!!!! Постройте график линейной функции у=-1/2х+1 С помощью гра??ика найдите: А)наименьшее и наибольшее значение функций на отрезке [-4;6] Б)значение переменной х при которых у gt; 0 Пожалуйста очень срочно!!!
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