Найдите объём куба, описанного около шара радиуса 2 см
Геометрия
Найдите объём куба, описанного около шара радиуса 2 см
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Применена формула объёма куба
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