Этот цвет - единственный, который при смешении с другими простыми спектральными ц??етами лучами не дает белый цвет. При этом именно для него, получаемого при смешении материальных красок, невозможно дать характеристику - этот ц...
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Этот цвет - единственный, который при смешении с другими простыми спектральными ц??етами лучами не дает белый цвет. При этом именно для него, получаемого при смешении материальных красок, невозможно дать характеристику - этот цвет теплый или холодный. В каком диапазоне лежат длины волн, характерные для этого цвета? а) -380;-400 нм б) -440;-485 нм в) -485; -500 нм г) -500; -565 нм д) -565; -590 нм е) -590; -625 нм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это г этот цвет тёплый.
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