Дайте сравнительное объяснение изменениям,происходящим в нервной системе человека после принятия Алкоголь,никотин,наркотическое вещество
Биология
Дайте сравнительное объяснение изменениям,происходящим в нервной системе человека после принятия Алкоголь,никотин,наркотическое вещество
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нервная система разделяется на центральную и периферическую. Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Периферическая — из нервов, которые связывают центральную нервную систему со всеми органами.Учение об условных рефлексах помогает объяснить влияние курения на организм: когда человек первый раз в жизни закуривает сигарету, у него немедленно возникает защитный рефлекс — кашель. У некоторых людей при отравлении табаком появляется тошнота и рвота. Привыкание к курению можно рассматривать с позиций учения Павлова как ряд условных рефлексов, образовавшихся при употреблении табака. У курильщика, неоднократно курящего после обеда, вырабатывается условный рефлекс: стоит ему поесть, как уже хочется закурить.
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