4 речення з різними формами дієслова ТЕРМІНОВО

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4 речення з різними формами дієслова ТЕРМІНОВО
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Гость:
Від щастя хочеться літати.Оленка писатиме важкий диктант.Пожовтілий листок упав на холодну землю.Підписавши документи ми улагодили всі непорозуміння.
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