4 речення з різними формами дієслова ТЕРМІНОВО
Українська мова
4 речення з різними формами дієслова ТЕРМІНОВО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Від щастя хочеться літати.Оленка писатиме важкий диктант.Пожовтілий листок упав на холодну землю.Підписавши документи ми улагодили всі непорозуміння.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Напишите рассказ, сообщение, доклад про достопримечательность Сочи НА АНГЛИЙСКОМ!!! помогите пожалуйста СРОЧНА!!
Химия
Помогите с контрольной по химии девятый класс Складіть формули: 1) 3-етил-2,4-диметилпентан1-ол 2)4-метил-4-етилгексанова кислота 3) 4,4-д...
Математика
Українська література