Помогите решить пропорции: А) х/25=6/1,5 Б) 9:6=1,2:x B) 4,5:x=1,5:6 Г) 1,4/27=70/40
Алгебра
Помогите решить пропорции: А) х/25=6/1,5 Б) 9:6=1,2:x B) 4,5:x=1,5:6 Г) 1,4/27=70/40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) x = 25 * 6 / 1,5 = 100 2) x = 6 * 1,2 / 9 = 0,8 3) x = 4,5 * 6 / 1,5 = 18 4) икса нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Геометрия
Плоскость,параллельная стороне BC треугольника ABC,пересекает стороны AB и AC в точка?? B1 и C1 соответственно,причем AB1:B1B=5:3.Найти B1C1,если B...
Другие предметы