Обьем водорода в воздушном шарике при стандартных условиях 5 л. Найдите массу волорода (натяжением оболочки шарика пренебречь! )

Химия
Обьем водорода в воздушном шарике при стандартных условиях 5 л. Найдите массу волорода (натяжением оболочки шарика пренебречь! )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                        Решение:V(H2)=5 л                   n(H2) = V(H2) / Vm = 5 / 22,4 = 0,2 мольVm=22,4 л/моль          m(H2) = n(H2) * M(H2) = 0,2 * 2 = 0,4 гМ(Н2)=2 г/мольНайти:m(H2)=?

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Доброта милосердие - основные человеческие качества , необходимые во все времена.
Ответить
Українська мова
Помогите с домашкой плиз
Ответить
Химия
К органическим относятся все вещества какой группы: 1. C2H4, CH3COOH, CH3NH2 2. С2H2, CO, C2H5NH2 3. C2H6, CH3CHO, NaHCO3 4. CH3COONa, CO2, C2H2O4
Ответить
Английский язык
Можете помочь пожайлуста оч надо
Ответить
Русский язык
Помагити пажалуста срочн 4 5 7 номер
Ответить