Обьем водорода в воздушном шарике при стандартных условиях 5 л. Найдите массу волорода (натяжением оболочки шарика пренебречь! )
Химия
Обьем водорода в воздушном шарике при стандартных условиях 5 л. Найдите массу волорода (натяжением оболочки шарика пренебречь! )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение:V(H2)=5 л n(H2) = V(H2) / Vm = 5 / 22,4 = 0,2 мольVm=22,4 л/моль m(H2) = n(H2) * M(H2) = 0,2 * 2 = 0,4 гМ(Н2)=2 г/мольНайти:m(H2)=?
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