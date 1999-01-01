Прошу решить примеры 45:6 52:7 73:6 83:4!
Математика
Прошу решить примеры 45:6 52:7 73:6 83:4!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45/6=7 (остаток 3) или 7 целых 3/6=7 1/2=7,5 2)52/7=7 (остаток 3) или 7 целых 3/7 3)73/6=12 (остаток 1) или 12 целых 1/6 4)83/4=20 (остаток 3) или 20 целых 3/4=20,75
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