Помогите пожалуста.Очень срочно надо написать сочинение на тему как сохранить ок??ужающую среду

Гость: Гость:

Я думаю, что Россия одна из самых загрязненных стран в мире. В России большинство семей имеют машину. В обычной семье часто бывает две или более машин. И выхлопы от машин очень опасны. Наши заводы, машины, поезда и самолеты делают воздух грязным, поэтому атмосфера загрязнена. Я верю, что кто-нибудь изобретёт энергию, которая не имела бы выхлопов. Или люди использовали бы восстанавливаемую энергию, например солнечную энергию, ветряную энергию или гидро-электро станцию. Я знаю,что эти энергии не такие мощные, но мы можем использовать их для групп вещей, например для плит, использовалась солнечная энергия и т.д. Я думаю, что прямо сейчас нам нужна новая энергия, потому что нефть и уголь исчезают. Все страны будут в экономическом кризисе, если мы не найдем новую энергию! Я знаю, что мир становится горячее из-за нас! Когда солнце светит, все становится горячим, и грязь мешает горячему воздуху подойти к небу. Поскольку горячему воздуху некуда идти, все становится горячее. Наш мир уже становится более теплым, чем это было сто лет назад. Жаркие страны могут стать суше, живущие в них не смогут выращивать достаточное количество продовольствия. Лед в холодных местах сменится на воду, причина в высоких температурах. Когда это произойдет, уровень моря повысится. Некоторые города рядом с морем могут иметь проблему скоро. Мы можем помочь, если мы прекратим загрязнять воздух, но мы должны делать что-то быстро! В дополнение, немногие люди понимают, что они загрязняют окружающую среду. Они бросают мусор на улицах. По моему мнению, бросать мусор в урну не трудно - это просто. Я думаю, что должна быть группа людей, которая наблюдала за людьми, которые бросают мусор на улицах. Наконец, пусть больше урн поставят на улицах. И, конечно, не срубайте деревья!!! Растите деревья, они очищают воздух! Я уверена – все в руках человека. Я призываю: Защитите окружающую среду, сохраните природу! Я всегда бросаю мусор в урны и призываю своих друзей делать тоже самое. Возможно, когда я выросту кто-нибудь уже изобретёт чистую и мощную энергию.