Разность 28-х является натуральным числом? при х . Каким ? Вареанты ответа А)Х=28 Б)Xlt;28 В)Xgt;28 Г)X=30
Математика
Разность 28-х является натуральным числом? при х . Каким ? Вареанты ответа А)Х=28 Б)Xlt;28 В)Xgt;28 Г)X=30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ - Б), потому что в других случаях получается либо 0 (0 - целое число) либо отрицательные числа.
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