Что общего у сказки о мертвой царевне и семи богатырях с народными сказками? Похож ли сюжет?А может быть, отдельные сюдетные линии?

Литература

Что общего у сказки о мертвой царевне и семи богатырях с народными сказками? Похож ли сюжет?А может быть, отдельные сюдетные линии?

Автор: Гость