Что общего у сказки о мертвой царевне и семи богатырях с народными сказками? Похож ли сюжет?А может быть, отдельные сюдетные линии?
Литература
Что общего у сказки о мертвой царевне и семи богатырях с народными сказками? Похож ли сюжет?А может быть, отдельные сюдетные линии?
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