Расставьте ударение в слове ролеты в соответствии с орфоэпической нормой

Русский язык
Расставьте ударение в слове ролеты в соответствии с орфоэпической нормой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется ролЕты Удачи)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуста.Очень срочно надо написать сочинение на тему как сохранить ок??ужающую среду
Ответить
Математика
Разность 28-х является натуральным числом? при х . Каким ? Вареанты ответа А)Х=28 Б)X<28 В)X>28 Г)X=30
Ответить
Окружающий мир
В каком климатическом поясе и природной зоне находится большая часть территории ??оссии?
Ответить
Геометрия
Один из смежных углов в 5 раз больше другого. найдите углы, которые образует биссектриса большего угла со сторонами меньшего. хелп ми плиз)
Ответить
Математика
1 31/32*3 1/5+(8 5/9*6/35+3 8/15)*/50 Решите прошу вас Там где пробел (1 31/32) это 1 целая тридцать о??на тридцать третья ПОЖАЛУЙСТА
Ответить