Расставьте ударение в слове ролеты в соответствии с орфоэпической нормой
Русский язык
Расставьте ударение в слове ролеты в соответствии с орфоэпической нормой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется ролЕты Удачи)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Разность 28-х является натуральным числом? при х . Каким ? Вареанты ответа А)Х=28 Б)X<28 В)X>28 Г)X=30
Окружающий мир
Геометрия
Один из смежных углов в 5 раз больше другого. найдите углы, которые образует биссектриса большего угла со сторонами меньшего. хелп ми плиз)