Помогите, пожалуйста! Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собстве??ный (Н.А.Добролюбов) 1)Какова основная мысль высказывания? 2)Согласны ли вы с автором? Обоснуйте свой ответ. 3)Как вы думаете, почему автор ...
Обществознание
Помогите, пожалуйста! Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собстве??ный (Н.А.Добролюбов) 1)Какова основная мысль высказывания? 2)Согласны ли вы с автором? Обоснуйте свой ответ. 3)Как вы думаете, почему автор сделал такой вывод? (можно и не отвечать :в) 4)Как может сложиться судьба человека, если он живет в стране, народ которой он не любит? Приведите примеры из жизни, кинофильмов или интернета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Мы должны уважать всех. 2.Да. Ибо все мы люди и равны. 4.Плохой очень.
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