Помогите, пожалуйста! Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собстве??ный (Н.А.Добролюбов) 1)Какова основная мысль высказывания? 2)Согласны ли вы с автором? Обоснуйте свой ответ. 3)Как вы думаете, почему автор ...

Обществознание

Помогите, пожалуйста! Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собстве??ный (Н.А.Добролюбов) 1)Какова основная мысль высказывания? 2)Согласны ли вы с автором? Обоснуйте свой ответ. 3)Как вы думаете, почему автор сделал такой вывод? (можно и не отвечать :в) 4)Как может сложиться судьба человека, если он живет в стране, народ которой он не любит? Приведите примеры из жизни, кинофильмов или интернета.

Автор: Гость