К органическим относятся все вещества какой группы: 1. C2H4, CH3COOH, CH3NH2 2. С2H2, CO, C2H5NH2 3. C2H6, CH3CHO, NaHCO3 4. CH3COONa, CO2, C2H2O4
Химия
К органическим относятся все вещества какой группы: 1. C2H4, CH3COOH, CH3NH2 2. С2H2, CO, C2H5NH2 3. C2H6, CH3CHO, NaHCO3 4. CH3COONa, CO2, C2H2O4
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