Решите карточку по алгебре, заранее спасибо!
Алгебра
Решите карточку по алгебре, заранее спасибо!
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1) сократить дробь (решение)
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