Узнай цифру(-ы), которую(-ые) можно подставить вместо ∗, чтобы число 3∗648 делилось н?? 3. Ответ: (возможные цифры записывай в порядке возрастания, без промежутков, используя для разделения символ ;) вместо ∗ нужно подставить...

Математика

Узнай цифру(-ы), которую(-ые) можно подставить вместо ∗, чтобы число 3∗648 делилось н?? 3. Ответ: (возможные цифры записывай в порядке возрастания, без промежутков, используя для разделения символ ;) вместо ∗ нужно подставить цифру(-ы)

Автор: Гость