Узнай цифру(-ы), которую(-ые) можно подставить вместо ∗, чтобы число 3∗648 делилось н?? 3. Ответ: (возможные цифры записывай в порядке возрастания, без промежутков, используя для разделения символ ;) вместо ∗ нужно подставить...
Математика
Узнай цифру(-ы), которую(-ые) можно подставить вместо ∗, чтобы число 3∗648 делилось н?? 3. Ответ: (возможные цифры записывай в порядке возрастания, без промежутков, используя для разделения символ ;) вместо ∗ нужно подставить цифру(-ы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признак делимости на 3 Число делится на 3, если сумма его цифр делится на 3 30648 : 3 = 10216 33648 : 3 = 11216 36648 : 3 = 12216 39648 : 3 = 13216 Ответ: цифры 0, 3, 6, 9.
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