Из точки А вне круга проведена к окружности касательная AP. Вычислите расстояние о?? точки А до центра окружности , если радиус круга равен 3 м и отрезок касательной AP равен 4 м . Придумайте какую-нибудь задачу из повседневной...

Математика

Из точки А вне круга проведена к окружности касательная AP. Вычислите расстояние о?? точки А до центра окружности , если радиус круга равен 3 м и отрезок касательной AP равен 4 м . Придумайте какую-нибудь задачу из повседневной жизни, которую можно решить по этим данным.

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