Из точки А вне круга проведена к окружности касательная AP. Вычислите расстояние о?? точки А до центра окружности , если радиус круга равен 3 м и отрезок касательной AP равен 4 м . Придумайте какую-нибудь задачу из повседневной...
Математика
Из точки А вне круга проведена к окружности касательная AP. Вычислите расстояние о?? точки А до центра окружности , если радиус круга равен 3 м и отрезок касательной AP равен 4 м . Придумайте какую-нибудь задачу из повседневной жизни, которую можно решить по этим данным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно решить по теореме Пифагора c²=a²+b² т.е. квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катитов Мы знаем точно, что у нас есть прямоугольный треугольник, т.к. один угол треугольника = 90° (свойства касательной) и считаем c²= 3²+4²=9+16=25, c=5 Ответ : расстояние от точки А до центра = 5м
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