С вершины B тупого угла ромба ABCD проведены высоты BK и BM, известно что КМ = ВК. Найти уголы ромба
Геометрия
С вершины B тупого угла ромба ABCD проведены высоты BK и BM, известно что КМ = ВК. Найти уголы ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применены : признак равенства прямоугольных треугольников по гипотенузе и острому углу, свойство равностороннего треугольника, свойство односторонних углов при параллельных прямых
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