С вершины B тупого угла ромба ABCD проведены высоты BK и BM, известно что КМ = ВК. Найти уголы ромба

Геометрия

С вершины B тупого угла ромба ABCD проведены высоты BK и BM, известно что КМ = ВК. Найти уголы ромба

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