В баллоне объемом 50 л находится газ под давлением 2 МПа при температуре 27 градусов. Какой это газ, если его масса составляет 80 г ??
Физика
В баллоне объемом 50 л находится газ под давлением 2 МПа при температуре 27 градусов. Какой это газ, если его масса составляет 80 г ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V=50л=0,05м³ P=2MПа=2*10⁶Па Е=27°С=300К m=80г=0,08кг R=8,31Дж/моль*К М-? уравнение Менделеева- Клапейрона PV=mRT/M M=mRT/PV M=(0,08кг*8,31Дж/моль*К*300К)/(2*10⁶Па*0,05м³)= 199,44*10⁻⁵кг/моль=1,99*10⁻³кг/моль=1,99г/моль≈2г/моль М(Н₂)=2г/моль- водород
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