В баллоне объемом 50 л находится газ под давлением 2 МПа при температуре 27 градусов. Какой это газ, если его масса составляет 80 г ??

Физика

В баллоне объемом 50 л находится газ под давлением 2 МПа при температуре 27 градусов. Какой это газ, если его масса составляет 80 г ??

Автор: Гость