Розглянемо рейс автобуса. Нехай за першi 10 хв. автобус проïхав 7,5 км. (дiлянка О, А), д??лi була зупинка 5 хв (дiлянка A,B), потiм вiн за 10 хв. проïхав 10 км. зупинка CD 10 хв. Вертався автобус назад протягом 15 хв. (DE)

Физика

Розглянемо рейс автобуса. Нехай за першi 10 хв. автобус проïхав 7,5 км. (дiлянка О, А), д??лi була зупинка 5 хв (дiлянка A,B), потiм вiн за 10 хв. проïхав 10 км. зупинка CD 10 хв. Вертався автобус назад протягом 15 хв. (DE)

Автор: Гость