Продовжіть речення: І задвигтіла від бухканя копит земля..................
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Продовжіть речення: І задвигтіла від бухканя копит земля..................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
І задвигтіла від бухканя копит земля,не потрібно відступати-зрозуміли козаки.
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