Какая из точек А(380), В(803), С(308), D(830) расположена на координатной прямой левее других? Помогите пожалуйста мне срочно надо. ПЛИЗ.

Математика
Какая из точек А(380), В(803), С(308), D(830) расположена на координатной прямой левее других? Помогите пожалуйста мне срочно надо. ПЛИЗ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет С (308) там наименшее число
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