1)Укажіть який із утворів закриває вхід у гортань під час ковтання іжі: а)м"яке піднебіння в)щитоподібний хрящ б)язик 2)Укажіть м"язи, що здійснюють вдих людини в стані спокою: а)міжреберні в)діафрагма б)колові г)грудні
Биология
1)Укажіть який із утворів закриває вхід у гортань під час ковтання іжі: а)м"яке піднебіння в)щитоподібний хрящ б)язик 2)Укажіть м"язи, що здійснюють вдих людини в стані спокою: а)міжреберні в)діафрагма б)колові г)грудні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Язик . грудні напевно
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