1)Укажіть який із утворів закриває вхід у гортань під час ковтання іжі: а)м"яке піднебіння в)щитоподібний хрящ б)язик 2)Укажіть м"язи, що здійснюють вдих людини в стані спокою: а)міжреберні в)діафрагма б)колові г)грудні

Биология

1)Укажіть який із утворів закриває вхід у гортань під час ковтання іжі: а)м"яке піднебіння в)щитоподібний хрящ б)язик 2)Укажіть м"язи, що здійснюють вдих людини в стані спокою: а)міжреберні в)діафрагма б)колові г)грудні

Автор: Гость