Рассказ про древнеегипетского Бога Гора

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Гор (Хор), наряду с такими богами, как Осирис и Исида (по древнеегипетской мифологии родители Гора), был одним из самых почитаемых богов в Египте. Немаловажно то, что фараон считался в Древнем Египте воплощением Гора на земле. Гор всегда изображался с царской короной, которая объединяла в себе короны Верхнего и Нижнего Египта. Вместе с тем, у него было порядка двадцати ипостасей, а в некоторых регионах страны они рассматривались как самостоятельные божества, обладающие своими обязанностями и функциями. Изображение богов Гора и Ра во многом очень схожи: оно представляет собой изображение человекообразного создания с головой сокола. Выбор сокола не случаен, вероятнее всего, он связан с тем, что предки древних египтян ассоциировали себя именно с этой птицей. Как же можно отличить изображение богов друг от друга? Все дело в том, что у Ра над головой был солнечный диск, а у бога Гора — царская корона. Еще один вариант изображения Гора — солнечный диск с крыльями сокола. Таким образом, можно считать, что Гор — это символ неба, а обычные люди были связаны с ним через его представителя на земле — правящего в стране фараона. Ра же был просто солярным божеством.