В каких словах ты слышишь звук й На какие группы можно разделить эти слова? деревь??,листья,серенький, перья,горький,сальто,бельё, варенье,сколько,вьюга, пальма,бьют,только. в каких словах букв больше чем звуков,сколько букв и ...

Русский язык
В каких словах ты слышишь звук й На какие группы можно разделить эти слова? деревь??,листья,серенький, перья,горький,сальто,бельё, варенье,сколько,вьюга, пальма,бьют,только. в каких словах букв больше чем звуков,сколько букв и сколько в слове бельё.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 группа звук "Й" обозначен буквой "Й" - серенькиЙ, горькиЙ, 2 группа: звук "Й" обозначен буквами "е, ё, ю. я" - деревья, листья, перья, белье, вьюга, бьют, шьют
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Примеры пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста в замен лучший ответ
Ответить
Английский язык
Срочноооо пожалуйстааааа
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста,заранее буду очень благодарен!
Ответить
Математика
Из 8 яиц вылупились чайки и черепахи,всего у них 26 ног.Сколько вылупилось чаек
Ответить
Английский язык
Перевести на русский язык Meet the Town Mouse.The Town Mouse lives in a town.She lives in a big house.She is white and marry.She has got a funny ...
Ответить