В каких словах ты слышишь звук й На какие группы можно разделить эти слова? деревь??,листья,серенький, перья,горький,сальто,бельё, варенье,сколько,вьюга, пальма,бьют,только. в каких словах букв больше чем звуков,сколько букв и ...

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В каких словах ты слышишь звук й На какие группы можно разделить эти слова? деревь??,листья,серенький, перья,горький,сальто,бельё, варенье,сколько,вьюга, пальма,бьют,только. в каких словах букв больше чем звуков,сколько букв и сколько в слове бельё.

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