В хозяйстве у бабушки есть куры и овцы сколько кур и овец если у всех вместе 19 голо?? и 6 ног

Гость: Гость:

Решаем с помощью системы а)Т.к. у них по одной голове, то всего их будет 19.у кур по 2 ноги, у овец по 4. пусть кур будет х, а овец - у. х+у=19 2х+4у=46 у=19х 2х+4у=46 у=19-х2х+76-4х=46 у=19-х-2х=-30 у=4х=15 для задачи б)х+у=302х+4у=74 у=30-х2х+4у=74 у=30-х2х+120-4х=74 у=30-х-2х=-46 у=30-хх=23 у=7х=23 Ответы: а) 4 овцы и 15 кур; б) 7 овец и 23 куры