В классе 17 мальчиков.Из них 14 в свободное время увлекаются футболом,9 мальчиков-ша??матами.Сколько мальчиков в классе в свободное время увлекаются и футболом,и шахматами,если все мальчики класса занимаются только этими играми...

Математика
В классе 17 мальчиков.Из них 14 в свободное время увлекаются футболом,9 мальчиков-ша??матами.Сколько мальчиков в классе в свободное время увлекаются и футболом,и шахматами,если все мальчики класса занимаются только этими играми Нужно начертить круги Эйлера Венна
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Гость:
6 мальчиков занимаются и футболом и шахматами
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