В классе 20 парт .длина

Математика
В классе 20 парт .длина
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В классе длина 20метра длина
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