В классной комнате на одной полке 9 коробок с карандашами а на другой в 3 раза меньше сколько карандашей на второй полке если в каждой коробке по 12 карандашей

Математика

В классной комнате на одной полке 9 коробок с карандашами а на другой в 3 раза меньше сколько карандашей на второй полке если в каждой коробке по 12 карандашей

Автор: Гость