В классной комнате на одной полке 9 коробок с карандашами а на другой в 3 раза меньше сколько карандашей на второй полке если в каждой коробке по 12 карандашей
Математика
В классной комнате на одной полке 9 коробок с карандашами а на другой в 3 раза меньше сколько карандашей на второй полке если в каждой коробке по 12 карандашей
Ответ(ы):
Гость:
На другой полке 9:3=3 теперь 3*12=36
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