В книге 132 стр. На одной стр 40 строк, в одной строке 27 букв. Сколько стр в книге, если на одной стр 48 строк, а в одной строке 30 букв
Математика
В книге 132 стр. На одной стр 40 строк, в одной строке 27 букв. Сколько стр в книге, если на одной стр 48 строк, а в одной строке 30 букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
99. Я так поняла в обеих книгах один и тот же текст, а значит равное количество символов, значит: 132*40*27=х*48*30 х=132*40*27/(48*30) х=99.
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