В книге 132 стр. На одной стр 40 строк, в одной строке 27 букв. Сколько стр в книге, если на одной стр 48 строк, а в одной строке 30 букв

Математика

В книге 132 стр. На одной стр 40 строк, в одной строке 27 букв. Сколько стр в книге, если на одной стр 48 строк, а в одной строке 30 букв

Автор: Гость