В коллекции у Наташи 86 фигурок медведей из них 20 деревяные 30 фарфоровые а остальные стекляные сколько стекляных медведей в колекции у Наташи

Математика

В коллекции у Наташи 86 фигурок медведей из них 20 деревяные 30 фарфоровые а остальные стекляные сколько стекляных медведей в колекции у Наташи

Автор: Гость