В коллекции у Наташи 86 фигурок медведей из них 20 деревяные 30 фарфоровые а остальные стекляные сколько стекляных медведей в колекции у Наташи

Математика
В коллекции у Наташи 86 фигурок медведей из них 20 деревяные 30 фарфоровые а остальные стекляные сколько стекляных медведей в колекции у Наташи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего - 86 Деревянные - 20 Фарфоровые - 30 Стеклянные - ? 86 - 20 - 30 = 86 - 50 = 36 (стеклянных) Ответ: у Наташи 36 стеклянных медведей
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