В конструкторе 750 деталей . На постройку подводной лодки ушло 180 деталей , а на крей??ер на 50 деталей больше . Коля построил ещё вертолёт , после чего в коробле осталось 130 деталей . Сколько деталей понадобилось ему для ве...

Математика

В конструкторе 750 деталей . На постройку подводной лодки ушло 180 деталей , а на крей??ер на 50 деталей больше . Коля построил ещё вертолёт , после чего в коробле осталось 130 деталей . Сколько деталей понадобилось ему для вертолёта?

Автор: Гость