В конструкторе 750 деталей . На постройку подводной лодки ушло 180 деталей , а на крей??ер на 50 деталей больше . Коля построил ещё вертолёт , после чего в коробле осталось 130 деталей . Сколько деталей понадобилось ему для ве...
Математика
В конструкторе 750 деталей . На постройку подводной лодки ушло 180 деталей , а на крей??ер на 50 деталей больше . Коля построил ещё вертолёт , после чего в коробле осталось 130 деталей . Сколько деталей понадобилось ему для вертолёта?
Ответ(ы):
Гость:
750-180-(180+50)-130=210
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