В коробке 27 синих и красных пуговиц. Сколько красных пуговиц в коробке.если синих 15? Каких пуговиц больше и на сколько?

Математика

В коробке 27 синих и красных пуговиц. Сколько красных пуговиц в коробке.если синих 15? Каких пуговиц больше и на сколько?

Автор: Гость