В коробке 27 синих и красных пуговиц. Сколько красных пуговиц в коробке.если синих 15? Каких пуговиц больше и на сколько?
Математика
В коробке 27 синих и красных пуговиц. Сколько красных пуговиц в коробке.если синих 15? Каких пуговиц больше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если синих 15, то красных 27-15=12 красных пуговиц 15 синих > 12 красных 15-12=3 Ответ на 3 пуговицы больше
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