В кувшине 7 стаканов молока,а в банке 8 стаканов . За обедом дети выпили 5 стаканов м??лока. Сколько всего стаканов молока осталось? Реши задачу разными Записать краткую запись

Математика

В кувшине 7 стаканов молока,а в банке 8 стаканов . За обедом дети выпили 5 стаканов м??лока. Сколько всего стаканов молока осталось? Реши задачу разными Записать краткую запись

Автор: Гость