В кувшине 7 стаканов молока,а в банке 8 стаканов . За обедом дети выпили 5 стаканов м??лока. Сколько всего стаканов молока осталось? Реши задачу разными Записать краткую запись
Математика
В кувшине 7 стаканов молока,а в банке 8 стаканов . За обедом дети выпили 5 стаканов м??лока. Сколько всего стаканов молока осталось? Реши задачу разными Записать краткую запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+8-5=десять 5-(8+7)= (8-5)+7= (7-5)+8= везде ответ l0
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