В магазин привезли 25 ящиков яиц по 460 штук в каждом. через 2 дня магазин продал пяту?? часть всех яиц Сколько яиц осталось

Математика
В магазин привезли 25 ящиков яиц по 460 штук в каждом. через 2 дня магазин продал пяту?? часть всех яиц Сколько яиц осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25*460=11500 2)11500 : 5 = 2300
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