В магазин привезли 25 ящиков яиц по 460 штук в каждом. через 2 дня магазин продал пяту?? часть всех яиц Сколько яиц осталось

Математика

В магазин привезли 25 ящиков яиц по 460 штук в каждом. через 2 дня магазин продал пяту?? часть всех яиц Сколько яиц осталось

Автор: Гость